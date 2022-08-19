氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(19、20日)兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫約在38度，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。今日恆春半島仍有局部短暫陣雨的機率；各地區氣溫：北部24至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日至週二(21至23日)在華中創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其又乾又熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區。各地「晴朗酷熱」，氣溫逐日升，下週一、二北部及東半部將出現「極端高溫」，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；要特別注意防曬、防中暑。下週三、四(24、25日)「熱帶低壓或颱風」或其外圍影響，台灣附近水氣增多，但各地受影響的程度，模式仍在調整。

吳德榮提及，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，下週日(21日)台灣東南方有「熱帶低壓或颱風」活動的機率，大致往西北移動；下週三(24日)接近巴士海峽(右圖)，但不確定性範圍很大(橫跨台灣東部海面、台灣至呂宋島)；且各國模式模擬結果存有不小差異。故是否成颱？何時成颱？是否會進入台灣的警戒範圍？皆為持續觀察的重點。右圖顯示日本東南方海面另有一個颱風。