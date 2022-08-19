PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

新竹市前市長林智堅論文門爭議不斷，在台大判定林的碩論抄襲後，外界關注中華大學何時公布論文審查結果？校方18日表示，目前尚未收到審議委員會的調查報告，本周不會公布調查結果。此消息引發熱烈討論，不少網友直呼「真高招」，認為這是在以拖待變，等風頭過去後民眾就會淡忘此事。

中華大學18日表示，目前校方尚未收到調查報告，本周不會公布調查結果，並再次強調，審議委員會都是獨立作業，依照相關規定，調查可再延長1個月，相關單位的臆測或評論，都非校方立場，呼籲各界給委員會獨立作業時間，勿以訛傳訛。

此消息公布後迅速掀熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》、PTT論壇留言：「真高招！」「高招，拖死你」、「怕林智堅梭哈吧！」「要等小智涼透了才端菜？」「好大的壓力」、「在等高層決定？」「那小智的清白怎麼辦？」

也有網友表示：「這是在以拖待變嗎？反正台灣人都是健忘的」、「想等風頭過嗎？台灣人屆時就淡忘了」、「看樣子可能要等到11月底後才會有結果，哈！」「上周說這周，看來有貓膩」、「雖然退選，結果還是很重要啊」、「台大一下子就出來，反觀中華」、「學學台大好嗎？不要扭扭捏捏的」。