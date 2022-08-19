但近日在網路上流傳一段芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與朋友在私人派對中熱舞的影像，片中可以看到她和包括芬蘭名人在內的朋友唱歌跳舞，如今她面臨反對黨的批評，並要求她進行毒品測試。36歲的馬林女士否認吸毒，說她只喝酒，只是「比較喧鬧一點」。

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

馬林表示她知道當時有在錄影，不過仍對影片外流感到憤怒與失望，並強調自己只是和朋友一起開派對唱歌跳舞，「我就是跳舞、唱歌，擁抱我的朋友們，這些都是合法的事情。我也不會讓自己身處於任何跟毒品有關的人、事、物的場合之中。」

雖然影片引來保守者和反對黨批評，但也有許多人支持馬林擁有私生活的權利。社會民主黨議員林特曼（Antti Lindtman）表示，「就只是在私人場合中跳舞，我沒看到能夠大做文章的東西。」

反對黨領袖普拉（Riikka Purra）呼籲馬林進行自願藥物測試 ，馬林表示對於這項建議持開放態度，她告訴記者，她沒有使用過毒品，進行毒品測試沒有問題。

「我有家庭生活，我也有工作，我的空閒時間會和朋友一起度過。 馬林說：「和我這個年齡的許多人差不多。」