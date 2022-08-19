一位男大生透過網路應召站砸了24000元叫了一名高檔應召小姐，2人見面後，未料女方脫衣後，男大生看到對方身材竟當場失去興致，最後只願意付給對方3000元，但女方不同意，在雙方爭執拉扯之際導致女方受傷，一怒之下提告，北檢認為男大生涉犯傷害及強制罪，將他起訴。

根據起訴書內容，男大生今年4月透過網路應召站找高檔應召小姐，應召站很快媒合一位小姐接客，代價為24000元，男大生同意後，2人當晚就相約到羅斯福路上某行旅。見面後男大生依約先付款，小姐則是將錢放到包包裡後，便脫光衣服到浴室淋浴，沒想到男大生看到對方身材後竟當場失去興致，認為該小姐身材不符合預期不願意花這麼多錢，要求取消這次的交易，最後只想付3000元，並要求退還21000元。

小姐聽到後相當不爽，認為自己都陪了男大生1個多小時，才給3000元太少了，不料男大生竟當場搶走小姐包包拿回現金，在雙方爭執之際導致小姐在拉扯的過程中受傷，一怒之下對男大生提告，台北地檢署調查後認為男大生涉犯傷害及強制罪，將他起訴。