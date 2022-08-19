近來國人遭詐騙到柬埔寨打工的案件層出不窮，甚至傳出被囚、人口販運、遭虐還有被活摘器官的慘況。但在蔡英文總統近日的臉書中，沒有關心國人被騙到柬國的貼文，引發藍白陣營質疑。其中，國民黨高雄市長參選人柯志恩今(19日)在臉書質疑，「試問，百位國人下落不明，是多冷血的總統，才會漠不關心？」

柬埔寨打工詐騙案引發社會關切，柯志恩在臉書談到，根據警政署資料，顯示全台從3月至今，共受理344件柬埔寨相關案件。其中高雄的個案佔1成。目前也有高雄市民向警方報案，表示赴柬親人近期聯繫頻率異常下降。行政院也指出有333位國人在柬埔寨受騙受害待營救。她質疑，面對民眾的憂心，蔡英文總統不只隻字未提，最近有4篇臉文也全都與選舉有關，彷彿國人在外受苦受難，與她無關，試問，百位國人下落不明，是多冷血的總統，才會漠不關心？

國民黨3位立委日前親赴柬國進行協助，在昨(18日)更成功救援一位受害男性國人返台，並證實曾被毆打、電擊、禁閉。柯志恩說，這一刻，讓駭人聽聞的傳聞，變成怵目驚心的事實，作為前立委，並沒有公權力來協助在柬埔寨受難的國人，「但作為公眾人物、作為母親，我希望能有更多的人，來一起呼籲資訊不充足的民眾，千萬不要相信來路不明的工作機會，避免陷入危境、遭到非人對待。」