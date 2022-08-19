國民黨台北市長參選人蔣萬安新書《台北．萬安》今天在網路開賣，傍晚實體書在書局上架。特別的是，台中市長盧秀燕撰文助陣，寫下「我所知道的蔣萬安」，談及她登門力邀蔣進入厚生會擔任她的秘書長，後來她轉戰台中市長，蔣萬安接下會長，藍綠對蔣都肯定。她說，怎麼樣的市長最能代表台北市民？讓市民與有榮焉，「我慧眼獨具，絕不會看錯人！萬安可以做得到」。

盧秀燕在蔣萬安「和民眾站在一起──讓台北市民與有榮焉」章節，寫下「我所知道的蔣萬安」。提及很榮幸和蔣孝嚴、蔣萬安父子都當過同事，蔣孝嚴每年寄給同僚的賀卡都是用全家福照片，她可說是「看著蔣萬安長大的」；2016年第9屆新科立委報到，媒體的鎂光燈都是在蔣萬安身上，蔣萬安承襲了父親重視家庭倫理的家風帶著太太和小孩走進立法院。

盧秀燕指出，有的年輕委員急於表現，問政時提高聲調、言語較為辛辣誇張，希望藉此博得版面，但是蔣萬安並沒有這麼做。她大讚，蔣始終堅持理性問政，從不盛氣凌人，更不會流於叫囂謾罵，是一位有內涵、有法學專業，卻能保持謙遜的心態，讓自己隨時處於學習當中的政治人物。

盧秀燕談到兩人在公務上往來較密切的原因，是因為她接任第25屆立法院厚生會會長，當時需要一位秘書長，「看來看去，覺得萬安就是最佳人選」，蔣萬安的執行力、熱情和責任感是夠的、且有專業的法學素養，另外，厚生會以環保、社福、醫衛相關法案為主，人選一定要有悲天憫人的同理心，蔣萬安也非常符合。

盧秀燕透露，她也觀察到蔣萬安的個性耐操又耐煩，非常適合，於是直接到他的辦公室登門拜訪，親自邀請，蔣萬安剛開始還很客氣稱他才第一屆，不知道能不能勝任，但她告訴蔣萬安「拜託你，我相信我不會看走眼，你一定會做得很好」。

最後蔣萬安接下秘書長工作，但盧秀燕說，她的會長任期未滿就轉戰台中市長，蔣萬安臨時接任27屆厚生會會長，但大多數的厚生會員不論藍綠都肯定蔣萬安，甚至後來她遇到醫療、社福領域的朋友，大家也說她找了一個好會長來接任。

她說，尤其2020年新冠疫情剛爆發時，蔣萬安帶領厚生會在民間團體和政府單位間溝通扮演很重要的角色，「協助有效防疫，功不可沒。」她表示，「他做的這麼好，我也與有榮焉，那表示我當初真的是慧眼獨具」。

盧秀燕也在書中提到，兩人在立院多次合作修法，包括《勞基法》、《公共場所母乳哺育條例》等。盧秀燕強調，以民生議題為優先，是蔣萬安參選立委時的初選，他一直保持初心，遵守對選民的承諾，說到做到，正是一個人民公僕要具備的特質。

盧秀燕指出，一路以來，蔣萬安對於正面選戰的堅持、在立院問政的理性和專業，已證明他的修養和質感；從他擔任後生會會長、衛環委員會召委等職務的表現來看，也有能力和魄力整合各方資源，為萬民得利。

盧秀燕強調，台北市是首善之都，市長要有民胞物與的同理心，更要有與時俱進的國際觀。怎麼樣的市長最能代表台北市民？這個人要帶領著台北市往前推進，讓市民與有榮焉。「再次強調，我慧眼獨具，絕不會看錯人！萬安可以做得到」。