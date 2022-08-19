全球77個國家承諾於2050年實現「淨零碳排放」目標，讓減碳經濟成為投資顯學，保德信指出，根據統計，交通所產生的碳排放量，在各類碳排中僅次於能源發電，為第二高碳排來源，第三為工業生產，因此交通減碳成為各國政府大力推行的減碳項目，除了扶植電動車業發展，電力火車有望成為另一項新興的綠色經濟巨輪。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，統計顯示歐洲運輸類溫室氣體排放，以公路70%居冠，其次為航空的14%、海運的13%，而鐵路碳足跡僅有公路的1/3、航空的1/8，因此鐵路運輸一向被視為低碳運輸工具，亦為符合永續發展的運輸方式。不過，即使鐵路已經是相對環境友善的運輸工具，鐵路運輸仍有不少新興綠色商機正在發展，包括電力火車頭、鐵路電氣化等，其中，電力火車頭有望成為繼電動車之後，透過電力發展動能的交通工具。

張書廷表示，以北美最大的鐵路和服務供應商西屋制動公司為例，該公司透過氫燃料電池等新形態技術，有效提高運輸效率和減少排放，並在去年推出全球第一台百分百透過電池動能的電力火車，將火車運輸由低碳排推進至零碳排新里程碑。根據統計，透過新系統讓西屋制動減少4億加侖石化燃料的使用，且該公司所使用的系統零組件中，高達95%在報廢時可回收再利用，亦為新興的鐵路綠色運輸商機。

至於航空產業，張書廷分析，由於燃油是造成航空業碳排量居高不下的主因，除了提高燃料使用效率，航空業也開始嘗試採用以廢棄油脂製成的永續性燃料，去年7月歐盟發布RefuelEU航空計畫書，即指出目標於2030年，航空業的永續性燃料使用比例要提高至5%，至2050年需大幅提升至63%，所帶動的龐大新興供應鏈產業值得留意。

張書廷進一步說明，除了企業端持續朝ESG目標有所作為，近期美史上最大氣候法案過關，更加確立ESG綠色經濟的投資優勢，該法案旨在擴大潔能投資及補助，涵蓋電動車、潔能家電補助、加速企業減碳等，有利目前已經投入生態友善ESG之企業，而相關補助及抵免更將鼓勵其他企業進一步投入，擴大整體ESG所帶來的新一波經濟效益。