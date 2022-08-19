年底台北市長選戰引發關注，前總統陳水扁16日表示，絕對會出現棄保效應，且預言是民眾黨支持的黃珊珊被棄保。國民黨台北市議員陳炳甫則認為「黃珊珊不會是被棄的那個」，因BA.2、BA.5變種病毒疫情未來恐升溫，屆時大家會想起民進黨參選人陳時中防疫政策失當，會出現「棄陳保黃」的現象；黃的實力在20%左右，現在已是黃的支持度天花板。

陳炳甫今日（19）接受香港媒體《中評社》訪問表示，這場選戰的變數在BA.2、BA.5疫情，未來2周若疫情升溫，民眾憶起陳時中的防疫政策失當，綠營很可能出現「棄陳保黃」現象，而非陳水扁所言，變成「怕誰當選」的棄保戰，也不會出現「棄黃保陳」、「棄黃保蔣」，黃珊珊不會是被棄的那個。

陳炳甫分析，從現在的選舉盤勢來看，民進黨從以前就有3成左右的基本盤，加上現在國民黨的年輕支持度愈來愈低，大概民進黨可拿到3成5到4成之間，藍營基本盤則略勝一籌，而黃珊珊大概有2成的能量。

針對黃珊珊的選情，陳炳甫指出，黃目前看似強勁，這其實是因為綠營操作「捧黃打蔣」，加上黃手握行政資源，帶著局處官員跑商圈、看里長開支票、給補助；然一旦黃請辭後，相信實質支持度就會持續消退，現在黃的支持度就已是天花板了，就是在20%左右。