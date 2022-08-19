艾成日前墜樓身亡，享年40歲，讓不少網友都把矛頭指向王瞳，經紀公司為了保護她緊急將臉書粉絲頁關閉，對此，演員黃瑄似乎不捨她遭酸民攻擊，PO出數張黑白照怒斥：「我相信總有一天會化成最惡毒的詛咒，應驗在自己身上」。

黃瑄昨(18日)在臉書曬出數張黑白照，只見她對著鏡頭擺出一貫的甜美笑容，接著寫道：「笑著，只是一種選擇，不代表真的快樂」，接著祝福所有努力發光發熱，溫暖身邊朋友的好人，都能平安靜好 ，接著話鋒一轉，直接怒斥：「那些曾經大放闕詞的名嘴、惡意攻訐的酸民，這些話語跟文字，我相信總有一天會化成最惡毒的詛咒，應驗在自己身上」，字句中透露出忿忿不平的心情。

黃瑄雖未指名道姓所言對象是誰，但多數網友推測應該是王瞳和艾成，紛紛留言：「現在的酸民和鍵盤槍手都沒文化素質」、「真心覺得那些不知道事情原委亂罵人，自以為的正義魔人，真的很有事」、「人在做天在看，不是不報，時候未到而已」、「你有俠女風格與個性，會為自己的好朋友抱屈」、「在這個時候講一些有的沒的真的很白目」。

黃瑄留言反擊網友。(黃瑄-Venus臉書)

不過也有網友PO文留言：「已退妳，看不出來妳...（艾成一路好走）」，她則是直接反擊對方：「歡迎退，我也看不出來妳….妳認識他們任何一個人嗎？我不覺得耶，憑什麼妄自評論啊？他們是我曾經一起工作、一起歡笑、一起流淚的好朋友，你有意見嗎」，字句中透露著不捨。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980