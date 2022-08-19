31歲香港女星陳善渝（原名：陳康琪）外貌清新，又有172公分高挑身材，過去她是女團BINGO成員，從小學習芭蕾舞長達13年，曾任鄭伊健、譚詠麟等人演唱會的舞者，最近她罕見解放曬出比基尼辣照，側面露出S曲線和翹臀，事後她受訪認經紀人不久後就收到神秘客私訊邀約，問她「接不接受包養？」，令陳善渝哭笑不得。

陳善渝不僅有跳舞才華，私下還是才女會彈奏鋼琴，2016年她加入女團BINGO，3年後曾在節目《對不起 標籤你 II》扮演巨胸路人，到街上偷拍測試民眾反應，去年她參加TVB節目《盛．舞者》走紅。今年3月她受訪，被問到出道後機會似乎不如以前的隊友關嘉敏多，她澄清電視台曾找她拍戲，但因其中有裸背鏡頭，她當時狀態不好、內分泌失調，所以才沒接到工作。

陳善渝當時更稱自己剛失戀，前任男友是個渣男，某天她因直覺查了對方電腦，發現前男友竟然有不少跟別人的親密照片，她覺得被背叛，但男方還不道歉，讓陳善渝被笑應該是「渣男磁鐵」，同時她也認男方身分是圈內人，傳聞是TVB的御用配角袁鎮業，但陳善渝封口，表示：「不方便回答，免得在公司看到會尷尬」。

據《香港01》報導，最近陳善渝「畫風大轉」曬出泳裝性感照，就有人依她IG所提供的電話找上她經紀人，有位名叫陳先生的人還直接問經紀人陳善渝是否能接受包養？更放話若達成，之後會抽佣金給經紀人作為答謝，經紀人不僅表示不提供這服務，反問：「陳先生，您確定您寫這些話的時候您是神智清醒的嗎？」大動作駁斥回嗆。