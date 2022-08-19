台積電３奈米9月量產，今年亮相iPhone 14 Pro系列的蘋果A16晶片來不及使用。

市場先前傳聞，蘋果新一代手機只有iPhone 14 Pro系列採用A16晶片，平價版iPhone 14、iPhone 14 Max跟去年iPhone 13一樣配備A15晶片。外媒報導，傳出蘋果明（2023）年手機同樣維持平價、高階使用不同處理器策略，也就是 iPhone 15 Pro 與Pro Max升級至台積電3奈米製程的A17晶片，而入門款的iPhone 15則搭載 A16。

蘋果之所以如此操作，市場有一說是，除了試圖讓Pro系列手機脫穎而出外，晶片持續短缺，也讓蘋果決定在即將發表的新晶片限用在iPhone 14 Pro版機型上。

往年蘋果推出iPhone全系列新機都會採用相同處理器，如iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max都配備A15晶片，但配備相同晶片策略今年將被打破。

「地表最強蘋果分析師」郭明錤先前表示，今年只有iPhone 14 Pro系列採用A16晶片，標準款iPhone 14、iPhone 14 Max仍維持跟iPhone 13一樣配備A15晶片。蘋果A16晶片仍沿用台積電5奈米製程。

科技媒體WCCFTech報導，蘋果採取平價、高階iPhone不同處理器做法將延續到明年。 A17晶片使用台積電3奈米製程，但尚未確認是何種變體。由於蘋果晶片訂單需求量大，且價格不便宜，為了發揮更好的收益，蘋果可能只在 iPhone 15 Pro與 iPhone 15 Pro Max 高階手機搭載最新晶片。

蘋果是否將3奈米打造的晶片稱為A17，目前還不能確認，由於最新晶片將用於Pro 版iPhone，因此晶片名稱加上「Pro」字樣區別，也合乎邏輯。蘋果出於行銷目的，可能將iPhone 15 的A16晶片重新命名為 A17仿生晶片，而iPhone 15 Pro的A17 仿生晶片命就稱為 A17 Pro 晶片。