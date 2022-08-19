大陸日前在台灣周邊舉行大規模軍事演習，總統蔡英文昨(18日)晚間到宜蘭蘇澳海軍中正基地，和國軍弟兄姊妹一起用餐，並表示近期我方仍有2800多名兵力出動，捍衛國人安全，她致上最高的敬意和感謝。蔡英文還在臉書曝光海軍應對解放軍的一段影片，其中首度曝光，我軍近距離監控中共飛彈護衛艦許昌號和安陽號的畫面！

蔡英文透露，在這段期間，蘇澳軍港共有9艘一級艦、3艘二級艦出港，也有超過2800多名兵力出動。儘管大家任務時間變長，基地內的官兵仍是隨時做好出港、捍衛領海的準備。而海軍在狹窄船艙環境執行任務，本來就是一件艱苦的事情，再加上要時時刻刻緊盯敵艦動態，肩負的壓力更是難以形容。

而蔡英文臉書昨也公布我軍艦監控共艦情況，其中我成功級巡防艦「岳飛軍艦」，近距離監控中共軍艦，該段畫面更是首度曝光，兩艦距離可說是相當近；海軍並出動海軍銳鳶無人機偵蒐，拍攝共艦影像。