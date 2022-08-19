大陸前海峽兩岸關係協會副會長、全國台灣研究會副會長王在希19日在大陸《環球時報》撰文指出，做好對台工作，要把握好：堅持對台工作集中統一領導、堅持立足於自身發展進步解決台灣問題、堅持「和平統一、一國兩制」對台基本方針、堅持一個中國原則和「九二共識」、堅持兩岸關係和平發展和融合發展理念、堅持「兩岸一家親」理念、堅決反對台獨分裂勢力和外來干涉勢力、堅持團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一等「八個堅持」重點。

王在希表示，大陸要全面準確深刻理解習近平關於台灣問題的重要論述，在對台工作中要把握好以下幾點：

（一）堅持中共對台工作的集中統一領導。對台工作事關中共黨和國家事業發展全域，必須把加強黨的全面領導落實到對台工作全過程。切實把思想和行動統一到黨中央對台決策部署上，強化對台工作的組織、指導、協調和監督，形成合力。

（二）堅持立足於自身發展進步解決台灣問題。決定兩岸關係走向的關鍵因素是中國大陸的發展進步。大陸的發展強大決定兩岸關係基本格局和發展方向，是最終實現統一的雄厚基礎和可靠保障。要把大陸日益增長的綜合實力、制度優勢持續轉化為對台工作效能和對台灣社會的影響力。

（三）堅持「和平統一、一國兩制」對台基本方針。這是實現國家統一的最佳方式，要始終堅持毫不動搖。同時要根據台灣的發展變化，總結香港、澳門「一國兩制」的實踐經驗，在新的歷史時期，積極探索「一國兩制」的台灣方案，推動兩岸平等協商、共議統一。

（四）堅持一個中國原則和「九二共識」。一個中國原則具有不可動搖的事實和法理依據，是發展兩岸關係的政治基礎，「九二共識」明確界定了兩岸關係的根本性質，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。

（五）堅持兩岸關係和平發展和融合發展理念。推動兩岸關係融合發展是習近平關於對台工作的重要理論創新，按照「以通促融、以惠促融、以情促融」要求，在兩岸關係和平發展進程中深化兩岸利益聯結。

（六）堅持「兩岸一家親」理念。要高度重視和加強對台灣人民的工作，通過弘揚中華文化，增進互相理解，促使台灣主流民意向著有利於統一的方向轉化。

（七）堅決反對台獨分裂勢力和外來干涉勢力。這是全體中華兒女的共同心願和堅定意志，也是對歷史和人民的莊嚴承諾和責任。當前台海形勢的發展變化和美國頻繁打台灣牌、深度介入台海事務，更說明了這個問題的重要性和嚴重性。

（八）堅持團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一。實現統一是中華民族偉大復興的必然要求，要堅持在民族復興偉大征程中推進統一。要高舉兩岸「共圓中國夢」的旗幟，團結台灣同胞共擔民族復興責任，共創民族復興美好未來。