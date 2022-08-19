資深藝人余天昨受訪表示，余苑綺病況不樂觀，意識不是很清楚，但是看到女兒用比的，叫他讓她走了，他怎麼捨得？怎麼可能讓她走？隨即崩潰痛哭。而重症科醫師蘇一峰也在臉書發文分享過去的經驗說，流淚放手是最後的愛。

醫師蘇一峰昨在臉書發文表示，他擔任重症科醫師，看過許多生離死別最後痛苦一刻，現代的醫療進步，可以使用維生機器維持患者的生命，但卻無法讓病痛痊癒，當患者最後的心願只求從痛苦中解脫，流淚放手是最後的愛。

貼文引起網友討論，「該放手真的要放手」、「在得到家人理解與接受，我簽了DNR和放棄插管,不讓家人承受痛苦」、「最後的疼愛是手放開」、「她是勇者，做了那麼多的治療，一直很努力的活著。現在她自己不能決定生、死，真的愛她就該放手了」、「流淚放手是最後的愛」。

不過，也有網友表示，當然都知道要放手才好，但面對深愛的人，這件事情比想像中的還要困難，也需要巨大的勇氣。「放手說得容易，但卻是最痛的決定」、「放手真的需要很大的勇氣」、「文字很好打，但真的面臨到的時候是有多煎熬」。