台北市中正區的吳姓民眾，2年多前因吸食毒品騎車、闖紅燈、併排停車遭裁罰12次，另滯納全民健康保險費用，累計滯欠11萬餘元，法務部行政執行署台北分署鐵腕執行「毒駕零容忍」政策，日前查封吳男名下位於北市中正區公寓，吳男在姐姐陪同下，到台北分署繳清全數罰鍰。

台北分署表示，本案經北市交通事件裁決所及健保署台北業務組移送執行。台北分署收案後隨即函請地政機關就吳男名下房屋12分之1持分予以查封登記，並前往該房屋現場張貼封條。

據在場的吳男胞姐表示，該房屋是由吳男老母及親屬居住使用，弟弟因有吸食毒品入出監所前科，僅得靠打粗工維生，亦積欠私人債務，請求台北分署給予全家時間商討清償計畫。

台北分署考量房屋現供吳家人居住，且房屋室內陳設簡陋，同意吳男籌措資金繳納欠款，以代替房屋被拍賣情形。

吳男獲得家屬支持後，17日在姐姐陪同下到台北分署繳清罰鍰。

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