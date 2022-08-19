周四美股四大指數收高，思科樂觀的營收預測為科技股帶來提振，以及最新發布的數據顯示美國經濟仍然相對強勁。晶片股重獲青睞，費城半導體指數大漲2.28%，表現尤其強勁。

投資人仍在評估周三聯準會發布的7月會議紀錄，初步解讀為該央行的激進政策立場可能有所軟化。

該會議紀要表明央行將繼續升息以抑制通膨，但未明確指出之後的升息步伐，僅表示決策官員們認為在某個時候放緩步伐可能是合適的。

Kohl's、Bath & Body Works和BJ's Wholesale等新一批零售商財報出爐，可提供更多有關美國消費力的線索。

周四發布的一連串數據顯示美國經濟動能仍然強勁，可能使聯準會需要更加鷹派的觀點增強。

數位美國央行官員周四均表示聯準會應繼續提高借貸成本以控制高漲的通膨，但對於升息速度和利率應升到多高則各有看法。

雖然周四漲幅不大，但仍助道瓊指數和標普500指數本周以來由負轉正，分別上漲0.7%和0.08%。那斯達克指數本周以來下跌0.63%。

★主要指數

道瓊指數漲18.72點或0.06%，收33,999.04點。

標普500指數上漲9.70點或0.23%，收4,283.74點。

那斯達克指數漲27.22點或0.21%，收12,965.34點。

費城半導體指數上漲67.72點或2.28%，收3,037.84點。

★消息

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，考量美國經濟仍然強勁，他傾向支持9月升息75個基點，以有效抑制高漲的通膨。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯準會9月升息50個基點或75個基點都將是合理的做法，升息幅度仍將取決於數據。

費城聯準銀行公布8月製造業指數為+6.2，較7月的-12.3強勁反彈，並超出市場預期（-5）。

美國上周（截至8月13日）初次請領失業給付人數周減2000人，為25萬人，少於市場預期的26.4萬人。上周初領失業金人數4周均值為24.675萬人，周減2750人。截至8月6日止當周，美國續領失業金人數周增7000人，為143.7萬人，少於市場預期的145.5萬人。

美國10年期指標公債殖利率從周三的2.895%下跌至2.8859%。2年期債息從3.295%跌至3.2057%。

聯準會多位官員重申需要進一步升息，周四美元指數盤中站上107.57，創下1個月新高，尾段漲0.71%，報107.39。

周四布蘭特期油大漲3.09%，收在每桶96.59美元。美國期油漲 2.7%，收在每桶90.50美元。投資人擔心經濟增長放緩可能打擊需求，但美國的燃料使用數據意外強勁，以及俄羅斯原油供應料將在今年晚些時候下降的預期，給油價帶來提振。

美國各交易所成交量總計為94.3億股，創今年以來新低。

市場關注焦點將轉向下周召開的傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，聯準會主席鮑爾將於8月26日在大會上發表談話。(2-1)