★分析

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，投資人試圖判斷這個不可避免升息是否會抑制市場上檔空間。現在確實有兩個陣營，其一認為最壞的情況已經過去，並繼續在大跌中買進；另一派則認為最壞的情況還沒到，像這樣的熊市反彈終將回落。

Advisors Asset Management投資長Cliff Corso表示，聯準會是主導者，而他們最關注是通膨。我認為在可預見的未來，市場可能會在漲跌間狹幅波動，目前趨勢呈正面，因為市場仍然寄望聯準會將抑制通膨。

Tandem Wealth Advisors投資長 Charles Self表示，市場仍試圖釐清聯準會的會議紀要，這導致市場波動。在我們看來，該會議紀要顯示一致的鷹派，顯然對所有央行決策官員而言，抑制通膨是其首要之務，他們將不惜一切提高利率以實現這個目標。我們認為聯準會正在利用勞動力市場作為掩護。Self並表示，自聯準會7月會議以來，兩年期債息已上漲43個基點，這意味著債券市場認為央行升息的時間將拉長；股市在這段時間上漲5%，這表示市場認為央行升息速度會相對較快，甚至可能在明年降息。我認為債券市場通常是對的。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股漲2.53%，表現最佳；其次為科技股漲0.49%。房地產類股跌0.75%，跌幅最大。

由中概股組成的金龍中國指數跌0.77%。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果跌0.23%，微軟跌0.39%，亞馬遜漲0.14%，Alphabet漲0.52%，特斯拉跌0.37%，Meta跌0.11%，網飛漲1.67%。

道瓊指數成分股以思科漲5.81%，表現最佳；其次為雪佛龍漲1.75%。 Walgreens Boots跌5.32%，跌幅最大，其次為 Verizon跌2.54%。

晶片股表現亮眼，輝達、美光、超微、應用材料均漲逾2%，高通漲1.92%，恩智浦漲1.41%，英特爾漲1.17%，德儀漲0.99%。

★焦點股

思科系統（Cisco Systems）收漲5.81%，該網路設備大廠上季營收獲利優於市場預期，且本季營收展望樂觀，稱中國解封後的復甦緩解供應鏈短缺問題，使公司得以滿足對網路硬體的需求。思科預估本季營收將成長2%～4%，優於分析師預估的持平。該公司並預估2023財年全年營收成長4%～6%，全年經調整後每股盈餘介於3.49～3.56美元。分析師預估思科全年每股盈餘為3.54美元。

美國百貨業巨頭Kohl's大跌7.7%，該公司以通膨高漲和需求減弱為由，下修全年營收與獲利預測。執行長Michelle Gass表示，因通膨居高不下，顧客大幅縮減消費支出，Kohl's必須打折促銷，使利潤受到衝擊。Kohl's將全年每股盈餘目標從介於6.45～6.85美元大砍至介於2.8～3.2美元，遠不及市場預期的4.06美元。

Target下跌1.3%，延續周三跌勢，該零售業巨頭上季獲利較去年同期暴跌90%，且同店營收亦不及市場預期。該公司並警告拋售商品庫存將嚴重衝擊公司獲利。

「迷因股」Bed Bath & Beyond重挫19.63%，因GameStop董事長Ryan Cohen旗下創投公司RC Ventures宣布將全數出清對該家具用品連鎖店的持股。

能源股大漲，受油價勁揚激勵，德文能源（Devon Energy）和哈利伯頓（Halliburton）上漲逾5%，APA飆升逾8%，埃克森美孚漲逾2%，西方石油漲3%。

★台股ADR

台積電ADR漲0.08%，收89.27美元，換算台股價格為535.46元。

聯電ADR漲0.85%，收7.11美元，換算台股價格為42.65元。

日月光ADR漲0.64%，收6.26美元，換算台股價格為93.87元。

中華電信ADR跌0.39%，收40.79美元，換算台股價格為122.33元。(2-2)