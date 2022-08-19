夏天碰到這些事好抓狂！

台灣四面環海，夏天除了悶熱還很潮濕，七月全台甚至18個縣市有高溫警戒，花蓮玉里還出現40.4度的高溫，在如此悶、濕、熱的狀態下，比起鄰近國家日本、韓國，同樣的高溫狀態，反而還讓人感覺更加炎熱，心情自然就更不美麗，總覺得心煩氣躁，做任何事都覺得很「阿雜」痛苦！

炎炎夏日，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查夏天究竟碰上哪10件事，是最讓網友抓狂崩潰的，快來看看吧！

10.汗臭四溢

夏天猛流汗就容易出現汗臭味，雖然說天熱流汗很正常，但在捷運、公車、辦公室、健身房等密閉空間，只要人一多，各種氣味與汗味交雜下，那氣味真的會讓人受不了，想永遠與人保持「社交距離」，拜託別再靠近自己！

深受此困擾的網友吐露：「每天下午整間辦公室都"洋溢"我同事的汗臭」、「酸味真的很噁心，有同事就這樣」、「夏天路上經常聞到啊」、「臭汗酸味，真的噁心」、「我隔壁同事超臭，開水氧機也蓋不過的臭，崩潰」。

9.穿內衣不舒服

即便現在內衣設計越來越多元，但夏天穿內衣仍是女生很困擾的大事之一，因為胸罩會緊扣著胸部，夏日穿久了不僅會熱，流得汗還會被悶在裡面，又黏又悶還不能把汗水擦掉，肌膚敏感的女性甚至胸部還會紅紅的，根本苦不堪言。

心有戚戚焉的女性網友則回應：「回家脫下來那刻，超爽」、「運動之後很難呼吸，還會起一圈汗疹」、「乳溝流汗，很不舒服」、「每次奶下面那圈都被內衣勒得又癢又紅」、「有時裡面都是汗還很癢」。

8.頭髮黏在一起

夏天明明早上才洗頭，結果下午就被同事問是不是三天沒洗了？出門前精心整理好的頭髮，在夏天最容易一下子就出油塌扁，甚至瀏海還會因為冒汗出油黏在額頭上，形成海帶般的造型，真的很討厭啊！

油頭一族紛紛表示：「我現在出門一定是綁馬尾出門！不然光是黏來黏去火氣都來了」、「夏天只綁包頭，連馬尾我都受不」、「下午會變一撮一撮的，黏在一起很煩」、「天氣悶熱潮濕真的很容易出油」、「油頭真的很困擾」。

7.一出門就是狂流汗

夏天一出門，還沒走到目的地，就已滿身大汗，有如走進蒸氣浴般？衣服甚至只想盡量簡單清涼化，完全無心穿搭，最好整天待在冷氣房裡納涼，對此，PTT上甚至還針對「台灣是不是很難穿搭啊」之議題進行討論。

網友就分享夏天這種狂流汗的天氣：「台灣天氣熱到你已經不知道要怎麼穿衣服」、「夏天熱得要死，吊嘎+短褲就行了，沒什麼好打扮穿搭」、「悶熱到身上東西能少就少」、「台灣熱就算了還悶，是要穿搭個小」。

6.生理期來

夏季碰上生理期真的會要人命！月經來本就會悶悶熱熱的，夏天還會因為大腿縫流汗易濕黏，導致更換過程不舒服，萬一體質還是會痛的人，夏天真的會倍感不適，苦不堪言卻又無法避免，只能找涼感衛生棉或棉條來減緩不適。

女性網友群起同感：「即使勤換棉棉還是熱的不得了，真的覺得當女生好辛苦」、「我之前也是下面都出汗然後長濕疹之類」、「有薄荷的墊起來不會濕悶感」、「用了棉條真的回不去」、「夏天的悶熱黏膩感真的超級不舒服」。

5.易中暑、曬黑

酷熱的夏天，紫外線動不動就超標，只是出門去便利商店買咖啡，皮膚就會瞬間黑一階，想當白雪公主不容易啊！另外，夏季因常進出冷氣房，忽冷忽熱很容易中暑，使身體十分難受，也是一大困擾。

對此，網友相繼表示：「天氣太熱，起床沒隔多久就呈現快中暑」、「身體因為懶惰放棄防曬，結果真的有短褲＆涼鞋印」、「泛舟回來，黑到被媽媽嫌棄」、「出去玩還曬傷」。

4.脫妝

由於台灣是典型的海島型氣候，夏天基本上都是處於潮濕悶熱的狀態，根本就是女性妝容殺手！女生不管化再美的妝，一出門不到幾小時，直接就會被太陽給曬到土石流融化，這時就只想素顏萬歲，有擦防曬就好。

夏天深受脫妝困擾的網友回應：「夏天明明太陽沒很大也是很會脫妝」、「室外三秒脫妝的季節」、「只要有流汗直接毀一半」、「鼻子一到中午就浮油浮粉，還會白芝麻」。

3.停電

今年停電、缺電議題不斷，網友都很害怕夏天碰上停電，畢竟現在氣溫屢創新高，住家或公司若停電，絕對會熱到崩潰，PTT甚至還有網友問，究竟是比較怕夏天停電12小時，還是單日確診4.5萬，可見夏日停電之事有多讓人畏懼。

網友認為夏天停電事件很殘酷的事：「沒有冷氣真的有夠熱，汗一直飆」、「停電宅在家熱死你」、「沒冷氣會熱死」、「夏天停電沒冷氣一分鐘都不行」、「停電不行」。

2.小強、蚊子一大堆

夏日是許多蚊蟲出沒的季節，像是蚊子、蟑螂、白蟻等，都會在這季節蠢蠢欲動，民眾就怕被小強、白蟻軍隊攻擊，甚至成為人肉捕蚊燈等，究竟該如何完美消滅牠們，此生永不復見，也成為民眾夏日重大課題之一。

滅蚊蟲妙招眾多，網友紛紛給予建議：「蚊子真的殺無赦！、「養一隻貓咪從此沒有蟑螂這件事」、「一點絕 真的神物，每年夏天擠一點點，可以撐一整年」、「抓蚊子，不死不休」。

1.戴口罩

夏天最大困擾NO.1那就是「戴口罩」！受疫情影響，台灣已經戴口罩三年多了，雖說已習慣，只是夏天悶熱的狀態下，戴著口罩外出工作、運動、聚會都非常痛苦，不僅悶著易長痘，也很容易呼吸不過來，非常困擾。

多數網友都盼能盡快解封，不用再戴口罩：「口罩底下都爛了」、「太忙太熱嘴巴附近狂長痘」、「戴口罩後下巴痘痘一直沒消過」、「夏天戴口罩真的超級悶」、「口罩戴一整天，皮膚很油」。

Image source/ 網路溫度計

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月12日至2022年08月11日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『夏天易崩潰之事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。