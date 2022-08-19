國內知名殯葬禮儀公司職員阿勇，利用教導新進女職員為往生者穿壽衣的藉口，趁著值夜班時，叫女學員進入男生值班室，假借要雙方輪流當「往生者」練習穿壽衣趁著女方躺在床上時，竟強行猥褻指侵，法官調查後依妨害性自主罪，則處徒刑3年10月。

根據判決書，阿勇任職某知名殯葬公司南部分公司禮儀師，被害人小美則是新進員工，並由阿勇負責指導。未料阿勇於108年7月某日，以教導小美替往生者穿壽衣為由，在公司男值班室內，兩人輪流扮演往生者由另一人為其穿壽衣，但是輪到小美擔任往生者時，阿勇竟然強行猥褻，並指侵得逞。

小美泣訴，當天晚上與阿勇值班時，被叫進入男值班室練習穿壽衣，由她與阿勇輪流扮演往生者彼此練習，後來阿勇藉故要她體驗往生者被按摩的感覺要她躺下，過程中不顧她出手推拒先強行撫摸胸部、下體，又突然以手進行指侵2至3分鐘，她因力氣不足無法阻止。

阿勇則否認對小美摸胸及性侵，還強辯雙方當時已有曖昧情愫存在，縱有親密接觸也是在小美同意下進行

法官審酌阿勇不思謹守與同事間往來分際，為逞一己私慾率爾對小美性侵，導致其身心受創，惡性重大，且阿勇始終否認犯行，迄未與甲女和解，因此判3年4個月。