好久沒出國啦！每次想到夏季限定的異國美食，有許多人都會聯想到重口味又帶勁的星馬料理，舉凡香辣的叻沙麵、爽口的海南雞飯、甚至是重口味的肉骨茶麵都讓人一想到就忍不住流口水。編輯為你精選了5家僑生也愛的台北星馬料理餐廳，讓你不用飛出國也能品嚐道地的美味料理，解一解想去東南亞吃重口味食物的癮。

台北星馬料理推薦：池先生

首先要介紹的是池先生Kopitiam 馬來西亞傳統料理，曾被許多網友評為最符合大馬人記憶中美味料理的池先生，主打傳統風味的大馬料理，菜色從常見的咖哩雞椰漿飯、咖哩叻沙麵到比較特別的參芭蝦、烤加椰醬吐司等等全部都有。

而也因為老闆本身是馬來西亞吉隆坡人的關係，池先生的料理非常道地，尤其是椰漿飯旁邊附的那一坨參芭醬，香辣帶勁又充滿濃郁的香氣，真的有種一吃就來到馬來西亞街頭的感覺，讓人一吃就上癮，每週都想要到池先生來報到，解解想吃辣食物的癮（笑）。

＊池先生Kopitiam 馬來西亞傳統料理

地址：台北市大安區復興南路二段385號（大安店）、台北市中正區羅斯福路三段284巷10號（公館店）

電話：02-2738-9255（大安店）、02-2367-6989（公館店）

營業時間：週一～週五 11:30–15:00, 17:00–20:30，週六、週日11:30–20:30

台北星馬料理推薦：Mamak檔

位於捷運忠孝敦化站附近的Mamak檔星馬料理，可以說是台北最有名的星馬料理之一，道地的口味加上實惠的價格，讓許多喜愛吃星馬料理的人紛紛將Mamak檔放入愛店口袋名單。由於Mamak檔的主廚是馬來西亞皇室御廚第三代傳人，身為印度裔馬來西亞人的他，希望能將印度料理融入在星馬料理之中。

因此，你也可以在Mamak檔吃到印度咖哩、囊爐烤餅、印度牛肉包餅等等充滿濃郁風味的料理，同時也能在這邊點到一些傳統的叻沙麵、炒粿條、椰漿飯、沙嗲肉串等等經典大馬料理，菜色選擇非常多元，很推薦給喜歡嚐鮮各種星馬料理的人。

＊Mamak檔星馬料理

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷72號

電話： 02-2731-6086

營業時間：週日～週四 11:30～22:00，週五、週六 11:30~23:00

台北星馬料理推薦：星島海南雞飯

接下來要介紹的是用一盤盤軟嫩多汁的海南雞飯擄獲許多星馬料理愛好者的星馬海南雞飯，星馬海南雞飯的老闆選用每天場地直送的電宰肉雞，並挑選飼養天數30~45天以內的中期雞肉，每天八點就開始開始處理雞肉，先小火慢熬燜熟後，再以古法冰鎮、保留雞肉的肉汁，這樣費工的烹煮過程讓他們家的海南雞飯吃起來超級Juicy，冰冰涼涼的多汁雞肉搭配熱騰騰的香蘭黃薑飯以及經典的蔥薑醬、酸辣醬和老抽三種醬料，完全就是夏天必吃的超美味南洋美食之一啊！

＊星島海南雞飯

地址：台北市中山區龍江路356巷7號

電話： 02-2517-2685

營業時間：週一～週日 11:30~22:00

台北星馬料理推薦：星馬快餐

星馬快餐是由一群來自馬來西亞的工作者所創立，老闆們因為始終無法在台北尋找到道地的星馬料理，決定自己創立餐廳，希望讓台灣人也能嚐嚐道地的星馬料理。星馬快餐料理的品項不多，但每一道都可以說是星馬地區最經典的菜色，像是海南雞飯、雲吞撈麵、炒粿條、叻沙麵等等，而飲料的部分則提供馬來西亞隨處可見的美祿、羅望子汁和山竹汁，合理的價格加上讓人一吃就難以忘懷的濃郁南洋風味，使得星馬快餐每到用餐時間都坐滿了人，如果想吃一定要記得訂位，才不會在炎熱的夏天等待太久唷！

＊星馬快餐

地址：台北市大安區復興南路一段107巷25號（大安店）、新北市新莊區中平路138號（新莊店）

電話：02-2775-4918（大安店）、02-2994-2995（新莊店）

營業時間：週一～週日 11:00~20:00

台北星馬料理推薦：YABI Kitchen

YABI Kitchen是瓦城集團去年新推出的東南亞料理品牌，主打新創的亞洲料理，集結了新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國的特色料理，讓你一次就能吃到香茅蝦、黑白胡椒蝦、海南雞、越南咖啡排骨、肉骨茶豬肚煲湯等等讓人魂牽夢縈的南洋菜色，價位的部分則因為隸屬瓦城集團，一道菜大概落在200~400元之間，適合跟朋友一起點多道菜分食。比起前面介紹的幾家店，YABI Kitchen的擺盤和菜色的設計都會再稍微精緻一點點，給人一種高級版星馬料理的感覺，很適合跟長輩一起聚餐的時候作為餐廳的選擇。

＊YABI Kitchen

地址：台北市信義區松智路17號2樓

電話：02-2729-1381

營業時間：週一～週三 11:00～15:00，17:00～21:30、週四～週五 11:00～15:00，17:00～22:30、週六11:00~22:00、週日 11:00～21:30