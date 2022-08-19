儘管NB面臨庫存調整，且伺服器第4季雜音不少，但網通及雲端需求穩定，金像電(2368)預估，下半年可望與上半年持平或略優，亞系外資最新報告看好400G交換機市場需求及800G產品出貨可望開始放量，維持金像電「買進」評等，早盤股價逆勢走高。

受惠於伺服器及網通產品需求強勁，金像電今年上半年營業毛利為41.51億元，年增42.62%，合併毛利率為26.45%，年增2.53個百分點，營業淨利為28.7億元，年增55.64%，營業淨利率為18.28%，年增3.12個百分點，稅後盈餘為22.71億元，年增72.03%，每股盈餘為4.2元，其中第2季合併營收為84.57億元，季增16.8%，為單季歷史新高，營業毛利為24.84億元，季增49.03%，單季合併毛利率為29.38%，季增6.36個百分點，營業淨利為18.03億元，季增69%，單季營業淨利率為21.32%，季增6.58個百分點，單季稅後盈餘為14.61億元，季增80.18%，單季每股盈餘為2.7元。

電子產業旺季不旺，金像電7月合併營收為26.67億元，月減8.31%，累計前7月合併營收為183.96億元，年增27.02%。

金像電表示，目前伺服器市場確實雜音比較多，其中品牌伺服器預估持平或下滑，四大雲端公司需求還不錯，不過受部分IC缺料影響拉貨不順，網通維持水準，整體來看，下半年應該不會比上半年差。

亞系外資最新報告指出，根據Arista和Cisco釋出展望正面，儘管關鍵零組件短缺，但400G交換機強勁需求，且800G交換機可望開始出貨，金像電將其網路展望從個位數提高到兩位數增長，並2022年新設備資本支出從10億元到12億元提升12億元到14億元，用於網路和IC測試板，我們認為此次上調主要是為了滿足強勁的400G交換機需求，我們預估2022年/2023年網路業務將增長11%/13%，加上穩健數據中心需求，維持金像電「買進」評等，目標價112元。