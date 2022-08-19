大陸網紅仲尼在微博有多達560萬粉絲，更令人羡慕的是，他的太太是烏克蘭籍知名coser卡琳娜，兩人常常在社交平台秀甜蜜婚後生活大放閃光彈。然而近日有網友爆出，完美丈夫不過是人設，仲尼曾多次出軌。對此仲尼18日正式道歉，回應確實曾與一女網紅交往，不過女方隨後迅速反擊表示自己受到男方欺騙而非「知三當三」。

仲尼18日對出軌指控作出回應，稱「出軌對象」女網紅子望是前任女友，而兩人的戀情卡琳娜是知情的。戀情的開端是卡琳娜產後抑鬱無法領證結婚，所以他獨自一人返回大陸才認識了子望。仲尼坦言他曾深深迷戀子望，還幻想過她成爲孩子後媽的生活場景。但某一天子望突然與他斷開聯係，還拒絕出演電影造成巨大損失，後來才知道是她與自己的朋友已經開始交往。

仲尼對出軌指控做出回應。（圖／翻攝自 仲尼 微博）

隨後當事人子望迅速回應反擊「不管對方出於什麼原因、我們事後是否交往，都在我棄你之後，與你有何關係？不然我與你分開還要為你守幾年寡嗎？但你要是因為這件事內心感到受傷的話，我只能說太好了。」還爆出是仲尼自己說曾經離過婚有一個女兒，讓她誤以爲仲尼是單身狀態，後來機緣巧合之下仲尼的朋友私下爆料他根本沒離婚，才知道真相迅速抽身。子望無奈表示，自己曾多次想要通過英語悄悄告訴卡琳娜此事，提醒她小心這個男人，但因為朋友勸告「人家現在過得好好的，別管了」才作罷。

此事一出，網友紛紛怒駡仲尼，也留言透露對卡琳娜的擔心，「卡琳娜大美女不要焦慮」、「美女快跑」、「渣男太可惡了！心疼抱抱姐姐，希望不要影響到心態」。也有網友指出卡琳娜因中文不好社交平台帳號都由仲尼管理，工資也都是打入仲尼卡内，處境非常艱難。