簽約買賣房屋前，拿到一本被稱為「不動產說明書」，已是現在不動產交易的必備流程之一；但你知道嗎？早年雖然購買電器會有說明書，動輒數百、上千萬的不動產交易，卻沒有這份資料；因此，信義房屋為保障消費者權益，讓不動產交易更安全，比法規早了10年，率業界之先，開始製作不動產說明書；時至今日，信義房屋仍不斷精進產製流程，包括建置瑕疵屋況資料庫、導入E化製作流程等，希望提供給買賣雙方最安全放心的交易流程。

早在內政部首次公布不動產經紀業管理條例之前，信義房屋就引領業界，率先於民國78年推行「不動產說明書」，也就是接到屋主委託出售房屋時，要先進行產權調查並製作不動產說明書後，房仲經紀人員才能開始進行銷售工作。

當年，每一個物件皆需花費7天以上才能製作一份不動產說明書，而且成本極高，這讓許多人產生質疑：「這樣成本會不會太高？」「是否影響銷售效率甚至成交機會？」。但信義企業集團創辦人周俊吉認為，購買電器都有說明書，買賣房屋怎麼能沒有任何書面說明？唯有先調查清楚房子實際坪數、屋齡、附近重要公共設施等資訊，才能減少後續爭議、確保消費者權益。

直到現在，信義房屋不僅有專責部門製作不動產說明書，還納入E化製作流程如特殊屋況自動過濾、AI圖像辨識技術等。舉例來說，累積40多年的成交經驗，且主動擴大調查彙整而成之強大資料庫，舉凡信義房屋出售的物件，都能透過資料庫查得曾發現的大小屋況瑕疵；此外，也結合政府的土壤液化潛勢區、地質敏感區、使用執照等系統資訊揭露。而這套流程，已獲得國家品質優良案例獎，並且通過ISO9001國際品質認證。

不動產說明書不僅對買方消費者有所保障，根據信義房屋對賣方客戶所做的問卷調查也顯示，有高達8成的賣方認為信義房屋產權調查完整，是對售屋流程極有幫助的優勢。對此，信義房屋鑑價部也分析，屋主最怕房屋交易過程中發生糾紛，透過事前完整的產權調查、銷售過程中專業房仲業務人員向買方清楚說明屋況等資訊，對屋主也達到更好的避險功能，應是不動產說明書制度也獲得屋主高度信賴的主要原因。