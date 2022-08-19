大陸央視新聞19日報導，大陸電動汽車已突破1000萬輛，高溫天氣影響下，多個省分的用電負荷屢創新高，為保障用電高峰電網安全運行，大陸國家電網在部分高溫高負荷省分，試點推行電動汽車錯避峰優惠充電。初估三個試點省市電動汽車近80萬輛，可望減輕相當於30多萬戶家庭用電、200萬千瓦的負荷。

首批開展試點的是重慶、浙江、湖北三省市，覆蓋近35萬根充電樁，將在下午3時到晚上10時用電高峰時段，適時適度調整充電功率，平抑用電高峰負荷。同時，大陸國家電網還將通過手機充電用戶端，發放充電服務費5折優惠券，引導電動車主，在夜間等低谷時段充電。

大陸國家電網智慧車聯網技術公司副總經理屈憲軍表示，此次參與錯峰充電的三個省市的電動汽車保有量近80萬輛，如果集中在高峰時段充電，將增加電網負荷200萬千瓦的負荷，相當於30多萬戶家庭的用電負荷。如果採取負荷調控和錯峰用電措施，將能保障電網安全，更能保障民生用電需求。

據介紹，錯避峰充電，降低充電功率，會適當延長充電時間，一次充電最多會延長5到6分鐘，大陸國家電網將對此給予一定的充電服務費優惠。據統計，目前大陸電動汽車保有量已經突破1000萬輛，每一輛車都相當於一個小的移動儲能電站，未來既可以充電，也可反向送電，下一步，大陸國家電網將更大範圍發揮電動汽車的「電力海綿」作用，穩定電網運行，保障電力安全供應。