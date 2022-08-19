近日柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家人蛇集團詐騙案頻傳，三名藍營立委18日順利在柬埔寨救回1名19歲受困陳姓男子。屏東縣東港分局於10日接獲陳男家人報案與刑大共組專案小組，鎖定林姓犯嫌涉有重嫌，趁18日陳男返抵台之際，同步將林姓犯嫌帶案偵辦，赫然發現林嫌竟是陳男同學，誘騙陳男與另一位下落不明的同學前往柬埔寨打工。

屏東縣政府警察局東港分局於10日接獲陳男家人報案，表示曾接獲陳男以line通話向家人求救稱遭誘騙至柬埔寨工作，期間遭集中管制行動與毆打。刑事警察大隊與東港分局共組專案小組，初步調查陳男原先告知家人欲前往台中工作，後清查出入境資料發現陳男已由桃園機場搭機前往柬埔寨，專案小組派員兵分多路清查陳男手機使用網路歷程、交友情形與平時活動場所，另一路人馬循陳男自出發一路北上可能行徑，沿路調閱監視器影像並清查該班機同團旅客名單。

經連日訪查另位疑遭騙出國民眾家人提供可疑誘騙犯嫌情資，專案小組立即鎖定林姓犯嫌涉有重嫌待事證調查完備並掌控犯嫌確切行蹤後，18日遭誘騙出國之陳男返抵台之際，將林姓犯嫌帶案偵辦。

林男向警方供稱，是透過手機通訊軟體認識一名綽號「阿文 」男子，對方稱在柬埔寨工作，需要工作人員，希望他能協助仲介台灣人到柬埔寨工作，每介紹一人可賺仲介費用6000美金。他便介紹陳姓同學2人前往，但2名同學到柬埔寨後，對方也未匯給他仲介費用，自己則未隨同出國。

警方詢問後依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送屏東地方檢察署偵辦，目前仍續清查被詐人數，擴大溯源追查幕後集團。

警方鎖定林姓犯嫌涉有重嫌，將其帶案偵辦。(屏東縣刑大提供)