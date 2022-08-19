前總統陳水扁表示2022年台北市長選舉絕對會棄保，台北市副市長黃珊珊被保的機會應相對比較小。民進黨台北市議員王世堅今表示，台北市長柯文哲對於民進黨台北市長參選人陳時中「仇恨值太高」，可能最後「棄黃保蔣」；國民黨台北市長參選人蔣萬安可能會形塑自己是「正藍少主」，把其他不是綠軍的如黃珊珊打為歷史罪人。

王世堅今天《POP撞新聞》訪問，主持人黃暐瀚問到陳水扁的看法，王指出，陳水扁政治分析一向很精準，對於這次市長選舉的分析很同意他陳水扁的講法，但是這次會有一點不一樣，有一點是無法預估的，就是這幾年選民的看法，蔡英文主席跟陳水扁都講到，大型選舉都要有政黨支持，包括資源上、支持者動員，確實是事實，但是他認為選民會流動。

王世堅說，例如選民支持民進黨，但並不表示每一次都支持民進黨提的人，這次沒有投不代表心不在民進黨、就不支持民進黨政策，同樣國民黨也是，這也是到目前為止，民調黃珊珊都小輸，甚至在最早的民調，民進黨還沒確定人選時，黃珊珊還贏過蔣萬安。

王世堅強調，因此再大如國民黨，選民仍認為不是好人選何必支持，台北都會區民眾會有自己的想法，三腳督還會再堅持下去，不會發生什麼變化，「還不至於到棄保」。

王世堅提到，這次棄保倒是會因為兩個人的動作，第一是柯文哲的動作，因為柯文哲對陳時中仇恨值太高，柯文哲要保持「醫政一哥」的光環，每次柯文哲對誰都沒那麼嗆，對陳時中對嗆，很可能因為仇恨值最後一刻柯文哲找國民黨合作，放棄黃珊珊也說不定。

王斷言，仇恨會做出非理性行為的可能性很高，「要不然為什麼有吳三桂？」認為非常可能「棄黃保蔣」，「柯文哲太鬼了啦，我是『柯』學家，非常清楚柯文哲的一舉一動，已經看到這現象跟味道」。

他指出，柯要放棄黃珊珊很容易，黃珊珊辭去副市長後沒有資源，黃會是三位候選人資源最少的人，端賴柯文哲要不要支持黃，柯文哲很清楚，既然副市長離開、又不是掛民眾黨，柯文哲可以表現上熱情相挺，但事實上沒有實際支援。

至於第二種棄保情況，王世堅表示，蔣萬安必須開始空戰，形塑自己是「正藍少主」，少主要來少康中興，蔣會把其他不是綠軍的，如黃珊珊過去是泛藍的人打為歷史罪人，「你要來分票的，你就是歷史罪人」，認為蔣萬安用這個方式棄保。至於蔣萬安提到黃珊珊「變色龍」，王說，「可能也是方法之一」。

王世堅也說，當然黃珊珊對市政最熟，但選舉不是最熟市政的人，市民就投給你，市民會思考誰的未來團隊、提出願景最能達到。

至於最後誰會當選？王世堅指出，到現在還看不出來，現在當選機率比較高的應該是陳時中，不管哪一家的民調，看好度確實陳時中比較高，之前他幫陳時中在北大同舉辦見面會，陳時中人氣不錯，總共有400、500位支持者，中山大同才67位里長，就來了35位。