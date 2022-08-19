在能源股提振下，歐洲股市周四收漲，但漲勢落後其它主要股市。歐元區通膨創下歷史新高；歐洲央行(ECB)官員也暗示，下個月將再次大幅加息。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.73點或0.39%，為440.76點。在原油期貨價格上漲逾1美元後，能源股大漲1.7%。

線上交易平台IG資深市場分析師Joshua Mahony說，在原油價格經歷一段時間的疲弱之後，石油和天然氣類股終於出現可喜的上揚。

歐盟統計局說，歐元區七月消費者物價者數(HICP)終值為年增8.9%，同於初值預估，並創下自1990年導入歐元和有該統計紀錄以來最高水準。其中更有4.02個百分點是來自於能源價格上漲的推動。

ECB管理委員會官員Isabel Schnabel在周四稍早指出，ECB自七月升息以來，通膨情況沒有改善，並暗示九月將再次大幅加息。

Equiti資本的市場分析師David Madden指出，ECB的落後升息，因此還有很多事情要做，但是他們官員的「吠叫聲」不會比實際行動更好；因為ECB受到「傳遞保護工具」(TPI)機制的限制，如果借貸成本過高，可能導致負債較多國家面臨債務危機。

TPI是歐洲央行推出的措施，旨在保護歐元區負債較多的國家。

從貨幣市場的走勢來看，市場目前主要以ECB在九月升息0.5個百分點來進行定價。

挪威央行宣布升息50基點，並表示正準備未來進一步的升息。

丹麥隔熱材料製造商Rockwool跌8.3%，報1620丹麥克朗。在能源價格高漲下，該石綿生產商下調今年獲利指引。

荷蘭支付公司Adyen跌3.7%，報1739.8歐元。該公司公布2022年上半錯失了核心獲利目標。

瑞士製藥Siegfried升15.7%，報818瑞士法朗。該公司公布上半年業績，並上調全年展望。