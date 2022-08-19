國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷昨日（18）從柬埔寨帶回1名受困的陳姓男子回台，但下機時因不滿航警安排陳男入境動線，雙方爆發口角爭執。警政署對此強硬表示，警方正積極偵辦人口販運，竟遭到無端攔阻，實在感到遺憾。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗則痛批，看到警政署新聞稿連發，他想起從BNT疫苗到柬埔寨豬仔案，政府只會邀功、搶功，比起在野立委跟網紅，忍不住大罵「民進黨根本是垃圾」。
楊植斗昨日在臉書發文引述警政署新聞稿《警方積極偵辦人口販運案竟遭無端阻撓令人遺憾》，表示警政署又新聞稿連發了，三位國民黨立委好不容易從柬埔寨帶一位受害者回來，航警局就馬上過來蹭，要把人帶回去調查。
楊植斗抨擊，警方「搶功搶成這樣」，此舉完全不顧我們是法治國家，在毫無命令和相關法令背書的情況下，就要一位在國外受害的國人回警局泡茶。
楊植斗更直言，從BNT疫苗到柬埔寨豬仔案，政府只會邀功、搶功，比起在野立委跟網紅，「民進黨根本是垃圾」。更讓楊氣憤的是，警政署的新聞稿，竟然還怪三位把人救回來的國民黨立委是「無端阻撓」。
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