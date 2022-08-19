布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelia Jolie）於2019年完成離婚，雙方兒女撫養權之爭仍在激烈上演，日前外媒又揭露裘莉在4月匿名對美國聯邦調查局（FBI）提告，要求該機構對不起訴彼特在2016年於飛機上施暴的行為做出解釋。

綜合外媒報導，該事件發生在2016年9月14日，裘莉表示當時全家由法國搭乘私人飛機返美時，有酗酒惡習的小布喝了不少酒，情緒開始失控，對家人進行身體、言語上的攻擊，此外，不僅朝她身上倒啤酒，甚至抓住頭將其推到浴室牆壁上，還抓狂似的猛打機艙天花板，不斷怒吼「妳正在他X的要毀了這個家」。

裘莉昔日向FBI提交的手傷照曝光，引發外界譁然。( Page Six 推特)

裘莉更透露2人爭執過程嚇壞6個小孩，小布還對孩子們大吼大叫，讓她和小孩們都被嚇到「動彈不得」。其中一個小孩稱呼小布為「混蛋」時，讓小布格外氣憤，意圖攻擊小孩，裘莉為保護孩子安危，導致背部與手肘受傷，事發後也將驗傷照及子女日記都提交給FBI。

裘莉在事發6天後就向法院起訴離婚，獲判子女臨時監護權，小布也曾對該案件發表聲明，除了否認裘莉指控，也強調自己沒有家暴，對此，FBI與洛杉磯兒福部門針對此事進行調查，也都判定小布未有施暴跡象。

據悉小布在這起事件中未被起訴，讓裘莉心懷不滿，為了取得 FBI 調查小布相關文件，今年4月以「資訊自由法」對 FBI 提出匿名訴訟，要求FBI解釋小布在飛機上做出施暴行為卻不起訴的理由，選擇匿名訴訟的原因是保護小孩免受二次傷害。