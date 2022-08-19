誘騙兒時玩伴赴柬，18歲男被逮。(警方提供)

18歲林姓男子遭詐騙集團盯上，以高額獎金為誘因，要他號召友人赴柬埔寨打工，已有2名從小到大好友接連赴柬，直到家人心急如焚報警，警方找上門，林男才知事態嚴重，警方訊後依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送屏東地檢署偵辦，目前仍續清查被詐人數，擴大溯源追查幕後集團。

屏警指出，8月10日接獲一名陳姓男子家人報案，稱8月6日曾接獲陳男以line通話向家人求救稱遭誘騙至柬埔寨工作，期間遭集中管制行動與毆打等情。

警方隨即成立專案小組，初步調查發現，陳男原告知家人欲前往台中市工作，另清查出入境資料得知陳男已由桃園機場搭機前往柬埔寨，專案小組派員兵分多路清查陳男手機使用網路歷程、交友情形與平時活動場所，另一路人馬循陳男自出發一路北上可能行徑，沿路調閱監視器影像並清查該班機同團旅客名單。

專案小組調閱過濾監視器影像、搜尋網路情資，發現林男涉有重嫌，18日在遭誘騙出國陳男返抵國門之際，順利將林男帶案偵辦，事後林說，對方祭出高額獎金要他找人到柬埔寨打工，沒想到錢都沒拿到，反而先被警方找上門。

屏東警方呼籲，現今網路科技發達，各類詐騙手法持續翻新，希望國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息或高獲利、穩賺不賠等誘騙投資訊息時，要特別提高警覺，小心求證才不會人財兩失。