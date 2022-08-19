即使全國通膨率飆至80%，但土耳其仍決定在周四宣布降息，此舉震撼市場，有專家怒批央行的舉動「簡直瘋了」擔憂引發貨幣危機，甚至認為該國把2011年最好的新興市場經營成如此局面，令人感到相當悲哀。

CNBC報導，即使通膨狀況持續惡化，通膨率80%創下24年來的新高點，土耳其央行仍宣布降息4碼（１%）基準利率從14%降至13%，這與全球央行面對通膨的作法完全不同，也讓市場感到相當錯愕。

資產管理公司BlueBay Asset Management新興市場Timothy Ash直言土耳其央行又做出一個愚蠢舉動，「這簡直瘋了，顯然他們還有來自俄羅斯與波斯灣的現金，所以他們認為可以降息，繼續持有里拉（土耳其法定貨幣）。」

降息政策使得里拉兌美元匯價在盤中摔至18.1394兌1美元，是去年12月以來的新低，Timothy Ash批評土耳其央行的作為，「當你認為他們不會失去理智時，竟然變得更加瘋狂，把2011年最好的新興市場經營成如此糟糕的狀況，令人感到相當悲哀。」

研究機構Capital Economics新興市場經濟學家Jason Tuvey則表示，「最新的措施可能引發一場新的貨幣危機，很明顯，土耳其央行是接受來自政府的指示，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）非正統觀點構成了〝新經濟模式〞的基礎。」

Jason Tuvey補充說道，「土耳其的經濟狀況其實相當糟糕，除了有鉅額的短期外債，外匯存底也相當危險，如果未來幾個月仍會繼續降息，我們懷疑土耳其將實施更嚴格的資本控制。」