不少人去柬埔寨工作賺錢，結果卻被賣給人蛇集團。一名被救回台灣的受害者呆呆透露，當初是被認識10年的朋友騙過去的，到當地以後被安排做婚戀詐騙的工作，不過，同行友人中有1人慘遭退貨，雙腿被打到潰爛、牙齒也全掉光了，就這樣被放生在當地街頭，下場很慘，所幸最後大家都有一同獲救。

柬埔寨詐騙打工的受害者呆呆在節目《這！不是新聞》上分享，當時他在台灣工作不順利，一名認識了10年的朋友介紹他去柬埔寨工作，說是做文書處理相關的職務，月薪大概4.5萬到5萬元，期間包吃包住，由於當初還沒有被詐騙的消息曝光，因此他也不疑有他，今年3月就這樣去柬埔寨了。

呆呆表示，他們一團共5個人到當地以後，被載到一個又一個工廠裡面被兜售，甚至還有主管直接詢問說「你們知道自己是被賣過來的嗎？」直到最後一家工廠，他們才被留下來，不過，工廠表示只願意留下4個人，因此同行之中有個男生被「退貨」。

呆呆指出，那位朋友被送走後，他們就這樣失聯了，所幸後來被救回來台灣以後，不過，那位男生被送回來的時候，他的雙腳受雙潰爛、牙齒也全被打到掉光光，滿身是傷的丟包在當地的街頭，狀況真的很淒慘。

呆呆透露，他們當時在園區的工作是負責「網戀詐騙」，公司發給他們10支手機，上面都是不同的門號，要他們假扮成女性，去徵婚或是一些交友網站上面找獵物騙錢。而他在從事詐騙工作3個月以後，終於逮到機會與自己的姊姊求救，最後才被國際刑警與當地執法單位等相關人員救出來。