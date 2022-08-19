大陸外交部19日消息，中國國務委員兼外長王毅18日在中國與非洲合作論壇第八屆部長級會議成果落實協調人會議總結發言時表示，各方就全面落實中非合作論壇第八屆部長級會議成果、深入推進中非友好合作關係充分交換了意見，達成：致力於達成加快構建新時代中非命運共同體、致力於壯大開發中國家團結合作、致力於不斷擦亮中非合作論壇這一「金字招牌」等三點「致力於」共識。

王毅指出三點共識：第一，致力於加快構建新時代中非命運共同體。構建新時代中非命運共同體已寫入《中非合作論壇第八屆部長級會議達卡宣言》，成為中非友好的一面新旗幟。面對日益複雜多變的國際局勢和延宕反復的新冠疫情，要進一步加強相互支持和信任，堅定維護彼此核心利益和重大關切，捍衛各自國家的主權、安全和領土完整。將中非關係打造成團結友好、守望相助的典範。

第二，致力於壯大開發中國家團結合作。習近平在給非盟輪值主席、塞內加爾總統薩勒的復函中指出，「當今世界正經歷百年未有之大變局，全球治理體系面臨深刻調整，開發中國家的代表性和發言權亟待增強」。中方支持非盟加入二十國集團，不僅是這麼說，也一定會這麼做。我們將密切協作，堅定維護開發中國家共同利益，攜手推動全球治理體系向更加公正、合理、均衡方向發展，為世界和平與發展事業貢獻更多正能量。

第三，致力於不斷擦亮中非合作論壇這一「金字招牌」。中非合作論壇已經成為中非攜手實現發展振興的重要平台。將全面落實「九項工程」等論壇第八屆部長級會議成果，將中非高品質共建「一帶一路」、推進全球發展倡議和全球安全倡議，同非盟《2063年議程》、非洲大陸自貿區建設和非洲各國發展戰略緊密對接，實現更多實實在在的成果，更好造福中非人民。