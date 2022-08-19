嘉晶(3016)一早股價大漲站回季線，7月營收為5.21億元，創歷史單月新高，累計前7月營收為35.26億元，年增達26.4%，亦創歷史同期新高。

上半年嘉晶稅後盈餘為3.93億元，EPS為1.38元；毛利率19.7%，營益率達15.5%，表現優於去年同期；更令市場驚艷的是，今年上半年獲利已經超越去年全年的3.8億元，去年全年EPS為1.35元。

嘉晶今有1200~1600萬美元的投資，主要在化合物半導體磊晶上的擴產。公司也計畫在未來1~2年投入4000至5000萬美元的擴產，主要在化合物半導體磊晶上的擴產，SiC產能將約為2021年的7~8倍，GaN產能將約為目前的2~2.5倍。

嘉晶表示，今年客戶需求仍然強勁。由於節能減碳的需求，在新能源及5G的帶動下，xEV、資料中心等的應用需求持續增加，2022年預估有雙位數營業額的成長；而在化合物半導體及超結磊晶預估亦有成長。