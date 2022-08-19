各國招商無所不用其極，例如提供各項補助或租稅獎勵優惠等，但對印尼來說，因為很想發展電動車產業，卻又等不到具體回應，所以總統乾脆直接利用外媒喊話，希望特斯拉要來印尼建立超級工廠。

印尼總統佐科威18日接受彭博社訪問時，直言不諱指出，這家美國電動車大廠一定要來印尼設立電動車製造工廠，不僅僅只有生產電動車電池而已，因為，印尼需要有條上下游完整的電動車製造供應鏈。

同時，印尼總統也表示，特斯拉不要只有開採當地豐富資源而已。8月初有消息傳出，特斯拉已跟印尼加工業者簽署一項50億美元合約，確保電動車電池日後所需的關鍵鎳原料沒有缺貨疑慮。

佐科威也指出，印尼正準備對出口至海外的鎳金屬課稅，以便增加印尼的稅收。據悉，最快可能會在第3季就會實施。其實，外界都知道佐科威5月時，曾親赴美國德州與特斯拉老闆馬斯克見過面，可能特斯拉遲遲沒有正式回應，佐科威急了才出此下策。