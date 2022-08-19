為解決預售屋資訊不透明造成炒作的狀況，實價登錄2.0於2021年7月上路，實施迄今已滿周年，不過房價是否有受到控制?根據《591實價登錄》統計，2021年上半年全台房屋單價約29.8萬元，2022年上半年房屋單價卻來到34.4萬元，上漲15.4%；其中又以台南漲幅居冠，短短一年內增加超過3成，而總價部分七都也全數突破千萬元，顯現全台預售屋房價不跌反升。

實價登錄2.0上路前後七都預售屋房價漲幅以台南市居冠，2021上半年台南預售屋單價約22.7萬元，短短一年內單價正式突破3字頭，漲幅超越3成；而房屋總價部分也由874萬元上漲至1112萬元，增加27.2%。台南房市在台積電於南科擴廠下注入活水，加上還有三井OUTLET、鐵路地下化、北外環快速道路等重大建設及捷運議題加持，讓原先房價基期較低的台南補漲效應加大。

預售屋房價漲幅居次的為高雄市，去年上半年預售屋單價約22.5萬元，今年上半年來到29.2萬元，漲幅近3成，總價部分也突破千萬元，由852萬元增加至1093萬元，上揚28.3%、位居七都之冠。同樣受到台積電設廠加持，助攻房價跳漲的還有高雄，其中又以廠址所在地楠梓區，房價1年間就由1字頭成長至3字頭，接近翻倍。

而預售屋房價漲幅位居第三的為桃園市，一年內房屋平均單價由26.5萬元成長至33.3萬元，漲幅25.7%，而總價部分則由1032萬元增加至1207萬元，成長17%。預售屋1年內漲幅超過2成的還有台中市，去年上半年單價逼近3字頭，今年上半年則成長至36.8萬元，總價部分則由1120萬元上漲至1401萬元，漲幅25.1%。

房價漲幅逾1成的則有新北市，預售屋單價由44.2萬元邁入5字頭，而總價部分則由1462萬元上升至1687萬元，增加15.4%。接著則為台北市，預售屋房屋單價由去年83.6萬元上揚至今年逼近9字頭大關，漲幅7.3%；總價的部分更是來到3813萬元，與居次新北市相差2倍之多，懸殊極大!台北市由於房價基期高，漲幅相對小，不過又以大同及北投兩區房價明顯上揚，前者受惠西區門戶計畫，而後者則因北士科重劃區今年正式推案，成交突破百萬元，拉抬區域房價。

房價增幅最少的區域意外由新竹縣市奪得，預售屋房價一年間僅由31.1萬元成長至33萬元，漲幅6.1%，總價部分則由1203萬元上漲到1293萬元。主因為竹北、東區等蛋黃區房價暴衝，使得該區出現惜售、推案放緩的狀況，建商逐步轉往湖口、竹東等2字頭低價區開案，拉低整體平均房價。