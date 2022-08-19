大陸外交部19日消息，中國國務委員兼外長王毅18日視訊主持中國與非洲合作論壇第八屆部長級會議成果落實協調人會議。王毅表示，面對當今世界形形色色的強權霸凌，中非雙方肩並肩站在一起，共同捍衛國際公平正義。中方讚賞非洲各國堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家的主權、安全和領土完整。

王毅指出，中國也在聯合國等多邊場合為非洲主持公道，伸張正義，反對任何對非洲的無理干涉和單邊制裁。中非團結協作，已經成為維護開發中國家正當權益的中堅力量，成為維護聯合國憲章宗旨的中堅力量，成為維護多邊主義和國際公平正義的中堅力量。

王毅強調，中方將繼續踐行中國國家主席習近平提出的真實親誠理念和正確義利觀，與非洲做相互尊重、平等相待、真誠合作的夥伴，堅定支持非洲國家走自己的路，堅定支持非洲各國聯合自強。中方支持非盟加入二十國集團，支持烏干達辦好明年新一屆「不結盟運動」高級別會議，願同非方一道，弘揚和平共處五項原則，踐行真正的多邊主義，共同捍衛開發中國家正當權益。