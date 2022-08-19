因應港人被「賣豬仔」到柬埔寨等東南亞國，被逼從事詐騙等案例增加，香港警方由昨日起聯同入境處人員，於機場前往相關東南亞地區的登機櫃位前發放傳單，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。
保安局由今年初至昨日已收到約20名被誘騙到東南亞的港人求助，其中一半人已返港，尚有人失聯料被困於緬甸。
保安局已成立專案小組，成員包括保安局、警務處及入境處。而有組織罪案及三合會調查科（O記）已接手調查，會與境外執法部門保持密切聯繫，並透過國際刑警平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查，設法營救8人返港。
因應港人被「賣豬仔」到柬埔寨等東南亞國，被逼從事詐騙等案例增加，香港警方由昨日起聯同入境處人員，於機場前往相關東南亞地區的登機櫃位前發放傳單，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。
保安局由今年初至昨日已收到約20名被誘騙到東南亞的港人求助，其中一半人已返港，尚有人失聯料被困於緬甸。
保安局已成立專案小組，成員包括保安局、警務處及入境處。而有組織罪案及三合會調查科（O記）已接手調查，會與境外執法部門保持密切聯繫，並透過國際刑警平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查，設法營救8人返港。
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