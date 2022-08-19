前勞動部勞金局投資組組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈、投信業者共12人，被起訴聯手炒作遠百股票獲利，檢方依違反《貪汙治罪條例》及《投信法》特別背信等罪起訴後，游廼文等12人否認犯罪，台北地方法院19日將游依貪汙罪判刑9年，褫奪公權5年。

同案另其他被告，寶佳前執行長唐楚烈、投資主管邱裕元各依違反證交法判刑8年，復華投信公司投資長邱明強、副總經理劉建賢依投顧法背信罪各判處4年、3年8月徒刑，研究員陳周倫判刑10月，闕志昌判刑3年8月。

統一證券投信基金經理人孫民承判刑3年8月，經理人郭士慶判刑3年4月，研究員俞建業判刑8月，謝志英無罪，群益投信研究員湯明真無罪。遭起訴的12名被告中，2人無罪。全案可上訴。

檢方起訴指控，游迺文與寶佳資產投資主管邱裕元2016年間因工作認識，2人都是師大附中、台灣大學畢業，有多名共同好友，先後加入LINE群組「小龍會」，成員包括金控投資長、金融監理機關高階主管、證券董事長、票券總經理等財經界重要人物。

游常與群組成員安排高爾夫球敘及餐敘，汲汲營營想升官的他，2019年4月間與邱裕元商量動用寶佳高層或「院裡好朋友」的影響力，希望升任勞金局投資執行小組組長，架空局長、副局長，達到操盤目的。

檢方批出，唐楚烈、游廼文等透過操縱遠百股價等犯行，讓寶佳、嘉源因而取得犯罪所得2億7556萬多，且游廼文位居要職，對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯後飾詞狡辯，建請法官從重量刑。