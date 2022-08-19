最近傳出重新開啟米契爾跳槽談判的爵士與尼克，19日遭到《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯爆料，爵士竟然開出巴雷特加上至少6個首輪選秀權的條件，才肯跟尼克完成米契爾交易案，擺明就在獅子大開口，逼迫尼克必須好好考慮到底要不要付出這麼大代價換來米契爾。

畢竟當前爵士的籃球事務總裁丹尼安吉，過往待在塞爾提克時期就以精打細算聞名，光看他先前完成的戈貝爾交易案，讓爵士從灰狼那邊換來4名球員、4個首輪選秀權與1個首輪互換權，就知道他有多麼「貪婪」，這次要把米契爾送去尼克，當然也要回本才行。

其實爵士送走戈貝爾之後，幾乎宣告提前進入重建且努力擺爛階段，爵士更很清楚尼克有多麼渴望換來米契爾這名優質射手，所以才敢提出如此誇張的交易條件，甚至尼克一直想要拋售上季獲選全明星球員的蘭道爾，爵士就偏偏不想把他放進交易籌碼之中。

接下來就看尼克是否願意接受爵士這種接近亂喊一通的報價條件，畢竟他們近年戰績欠佳，且苦無明星球員坐鎮，換來米契爾確實可以解決這兩個頭痛問題，只是要付出這麼誇張的代價，尼克高層確實必須好好思考一下，球隊的未來到底該怎麼走下去！