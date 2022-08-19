台灣人被高薪誘騙至柬埔寨的案例層出不窮，甚至傳出遭人口販運及活摘器官等慘況，讓不少公眾人物公開呼籲切勿受騙，對此，網紅鳳梨透露近來私訊被灌爆，甚至有人質疑「見死不救」，讓他無奈表示：「要情緒勒索以前，請先捫心自問好好思考一下」。

鳳梨表示近來新聞不是柬埔寨就是緬甸，他認為有少部分人是不知情被騙去，但這類事情並非近幾年才有，而且不僅限於柬埔寨跟緬甸，接著透露社群平台被相關私訊灌爆外，更指出網友居然開始情緒勒索怒斥「見死不救」，誇張行徑讓他決定不再隱忍，直接怒嗆：「你們情緒勒索前又怎麼知道我沒幫過」。

鳳梨語重心長反問所有人，當要去柬埔寨之前，是否完全沒思考過去究竟要幹嘛?接著強調：「我不是政府官員、也不是民代，我能力範圍內能做的，我都一直盡量在做，但很多事情要情緒勒索以前，請先捫心自問好好思考一下」，接著此PO文底下留言：「有多少人在去之前，就是因為在台灣搞到走投無路、或是本意其實就是貪、亦或是其實就真的是去賣X的，然後一個一個變成都是被騙、被強X，有時候做人真的自己要誠實面對自己，盡可能能做的，政府也好、民間也罷，都已經盡力在做了」。

對此，網友紛紛留言：「搞不懂什麼叫三思而後行這句話，難道去之前沒先想過嗎?天下沒白吃的午餐，生活水準就比台灣低了，怎麼可能薪水比台灣高」、「政府也不是萬能的，無法百分百救的回來 」、「大家都是成年人了，自己負責自己的行為」。