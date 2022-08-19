三級片女星林雅詩人美卻感情路不順，2005年一度嫁入豪門，奉子成婚，豈料婚後受到老公言語暴力，10年後離婚，近年她和經紀公司老闆馬天樂交往，男方背著她劈腿女助理生下一女，去年兩人又直播大吵，反批林雅詩讓他被戴綠帽，後來林雅詩消失在社群網站一年，最近她回歸臉書秀近照，不知是否有修修臉，整個人皮膚緊緻，狀態有如回到18歲，還被港媒形容是「基因突變煥然一新」。

今年44歲的林雅詩1997年曾參加港姐選拔入圍前20強，之後她簽進TVB，約滿離開後改當性感女星，接拍了《PR Girls青春援助交際》及《邪教檔案之末日風暴》等三級片，還曾與古天樂上演床戰，一度傳出緋聞，2015年她與溫文英離婚後，便多次傳出她和經紀公司老闆馬天樂曖昧，2020年她首度公開談此事，坦言遭馬天樂背叛，會「成全他們一家人」。

林雅詩消失一年曬近照，外貌離奇逆齡。（圖／翻攝自林雅詩臉書）

當時林雅詩現身，手腕上莫名包了護腕，露出的地方還有血痕，承認馬天樂和其他女子共組家庭，而她從頭到尾被騙，至於手腕傷勢？她稱是發脾氣不小心碰傷才扭傷，談到感情她數度情緒失控，落淚說：「前夫是這樣，現在這個（指馬天樂）也是這樣，氣得想打自己」。

去年林雅詩深夜開直播對槓馬天樂，本來想為男友在外面偷吃替自己討公道，未料遭馬天樂當面怒罵「臭X、死臭X、任人X」，又嗆林雅詩「給他戴了10幾頂綠帽」，「是妳對不起我，不是我馬天樂對不起妳，我忍妳很久，一頂一頂綠帽給我戴！」接著畫面全黑，只聽到兩人大吵和女方的哭聲。

或許是情傷太重，林雅詩去年8月在臉書發文後就消失了一整年，最近才逐步復出，日前她曬出自己穿中間挖洞性感比基尼的照片，稱：「有些經歷令人成長，也令我真正看清楚，人生裡什麼才是最重要？以後的路，儘然有可能仍是荊棘滿途，但願我們都能不被歲月和生活侵蝕！做最真實的自己，而我，一直還是那個我.......」，但照片中她離奇逆齡成長，模樣有如18歲少女，引來粉絲驚呼：「新髮型好好看」、「個人感覺，除了最後一張，其它的看不出是林雅詩」。

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