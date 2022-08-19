美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，大陸以武力恫嚇作為回應，近期並將國安會秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴等七名政治人物列入制裁名單。駐美代表蕭美琴17日接受「國會山莊報」（The Hill）專訪時談到，「我們不會因為制裁而沉默」，北京的行徑反而促使國際社會對台灣更多的支持。

駐美代表處今在臉書的貼文，曝光蕭美琴17日接受「國會山莊報」（The Hill）專訪重點，包含第一，中國錯以為制裁能限制台灣參與國際空間，扼殺台灣人民聲音，台灣人不會因制裁而沉默，將繼續追求更多之國際參與及支持；第二，打壓台灣反而引起國際社會對台灣更多同情及促成更多國際社會友人訪台，中國必須對自身行為負責。

駐美代表處指出，第三，美國會議員訪台已行之數十年，台灣將持續致力參與國際，中國扼殺台灣國際空間， 將促使台灣人更走向國際社會；第四，中國在台海地區升高危險之軍演將對全球商業造成嚴重影響，中國有責任維持區域穩定而非引發衝突及緊張情勢。