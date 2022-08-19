金門金湖鎮新市社區活動中心今天上午驚傳火警，疑似嵌頂式老舊電扇過熱或電線短路引起。（金門消防局提供）

金門金湖鎮新市社區活動中心今天上午驚傳火警，疑似嵌頂式老舊電扇過熱或電線短路引起。（金門消防局提供）

金門金湖鎮新市社區活動中心今天上午驚傳火警，疑似嵌頂式老舊電扇過熱或電線短路引起，所幸及時撲滅，未造成重大災情，但仍讓正準備老人共餐的工作人員飽受虛驚，起火原因由縣消防局進一步調查中。

今天上午九時四十分許，新市社區活動中心廚房天花板上的嵌頂式電扇突然冒煙，並傳出細微聲響，當時人在廚房外備菜，準備中午老人共餐的工作人員見狀，一面用所內的滅火器撲滅，一面通報金湖消防隊在3分鐘內火速趕到。

該隊共出動各式車輛7輛、消防人員15名，在現場分隊長許春祥指揮下，仔細檢查火場確認沒有殘火和持續冒煙，也未造成人員受困情事=力虛驚一場。

目前研判起火冒煙原因以電扇老舊過熱，或電線短路的可能性最大，確切情況有待進一步調查。

縣消防局長呂英華提醒，電器使用應定期檢視及清潔老舊插座或電線線路，未使用之電器設備可拔下插頭，避免電線短路及插座灰塵堆積，以確保安全。