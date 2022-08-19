通用汽車和南韓LG Energy Solution（LGES）合資公司Ultium Cells LLC發言人周四表示，通用和LGES考慮選在印第安那州建造在美國的第4座電池製造廠。

該發言人表示，Ultium Cells正在籌劃於印第安那州New Carlisle進行一項重大投資案。Ultium已經提交減稅申請，希望在本月晚些時候獲准。

Ultium在俄亥俄州Warren的第一座美國電池廠將於本月晚些時候開始投產。兩家公司在2019年宣布這座投資額達23億美元的工廠。

消息來源透露，Ultium在美國的第4座工廠應該與其他3座工廠相似，投資規模估將超過20億美元，但目前尚不清楚何時啟用。

今年1月，通用和LG宣布將投資26億美元在密西根州Lansing建造一座新的電池工廠，預計於2024年底啟用。通用汽車並表示將斥資40億美元翻修與擴建其位於底特律附近的組裝廠，以生產電動皮卡，而該廠使用的電池將由Lansing廠供應。

此外，通用與LGES也將在田納西州Spring Hill斥資23億美元建造一座電池廠，預計於2023年底完工。