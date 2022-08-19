在星巴克(Starbubucks)退出俄羅斯市場之後，俄羅斯一家餐廳和一名說唱歌手共同收購和接管了星巴克在俄國所有資產，周四宣布以「星咖啡」(Stars Coffee)名稱再出發，招牌也相當類似原先星巴克的圖樣。

在周四的發表會上，俄國饒舌歌手Timati展示了新品牌，並為週五的正式開幕展示了頭上有一顆星的女子圖像，不同於星巴克的美人魚女子圖像。

Timati說，他們試圖找尋招牌的某種連續性，也就是圓形圖像和女性性別，顏色並由綠色改為棕色。

共同創辦人、俄國一家餐廳老闆Anton Pinskiy說，如果人們進行比較，除了圓形圖像外，其它找不出兩者共同處。

但是實際上，兩種招牌相似度極高。星巴克拒絕對公司標誌的像似度提出評論，稱星巴克已退出俄羅斯市場，在俄國不再擁有該品牌。

星巴克在俄羅斯有130家商店，此前由授權公司Alshaya集團運營，在俄羅斯有將近2000名員工。Pinskiy表示，這些商店將在8月、9月陸續重新開業。