DIGITIMES Research指出，2022年第二季全球平板出貨僅3195萬台，表現低於預期。預期隨著進入傳統出貨旺季，加上因中國大陸封城導致的出貨遞延，將增添全球平板出貨動能，預估第三季平板出貨將季增17.5％、達3755萬台。

DIGITIMES Research分析師郭宜玲統計與分析，2022年第二季全球平板出貨低於預期，除受市場需求端消費淡季、通膨壓力擴張等負面影響外，亦有中國大陸封城政策對供給端造成的衝擊，品牌業者中以蘋果所受影響最大。

DIGITIMES Research表示，第二季前五大平板品牌依序為蘋果、三星、亞馬遜、聯想、華為。因中國大陸封城涵蓋地區物料運送困難，使蘋果出貨占比跌破35％，非蘋業者出貨占比則順勢上升。其中，亞馬遜受惠新品效應，帶動出貨超越聯想。

分析品牌平板出貨尺寸變化，DIGITIMES Research指出，亞馬遜會員日（Prime day）促銷推升第二季7、8.x吋機型出貨占比接近20％，10吋以上機型出貨占比降至約8成，即大小尺寸機型出貨比例約8比2。

品牌平板應用處理器出貨占比變化方面，第二季蘋果平板出貨銳減，為蘋果處理器出貨占比下降主因，連動聯發科處理器出貨占比上升，此外，亞馬遜7、8吋機型出貨增加，亦是推升聯發科處理器出貨占比的原因之一。

展望第三季，DIGITIMES Research預期在出貨遞延及iPad Pro的11、12.9吋新機上市效應下，蘋果平板及蘋果處理器出貨占比將重回逾4成，並帶動11吋以上機型占比上升。而未來11吋以上機型將持續成長取代10.x吋需求，不致排擠7、8吋等小尺寸出貨占比。