宇瞻(8271)深耕智慧物聯網與智動化領域，從豐富的客戶服務經驗，找出自動化轉型痛點，今年更打造「智動化檢測」總體解決方案，將於8月24-27日的台北國際自動化工業展，展出多項機台案例、軟體介面與檢出瑕疵成果；透過案例的分享，強調自主設計智動化檢測設備實力，結合自行開發的AI+AOI光學檢測軟體和客製化資料庫管理系統，提供turn-key(一站式)服務。

工廠的智能化、智動化是全球趨勢，但台灣產業現行的自動化，除了製程端的高階生產設備外，檢測端的工作站多半仍依賴大量人力目檢，特別在近年料工雙漲、人力短缺的環境下，組裝、檢測、包裝線的智動化規劃已成為業界的重要課題。因為觀察到市場的空缺，宇瞻從數年前便切入「自動化檢測」的領域，如今更積極推動「智動化光學檢測總體解決方案」，結合AI/AOI智慧檢測與自動化，提供客戶更升級的服務。

宇瞻的智動化檢測主要來自於三大優勢，軟實力+硬實力創差異化，「AI+AOI光學檢測軟體自主開發實力」自主開發高速影像處理演算法，可針對多種產業、客戶的檢測需求客製，並能讓工廠現場人員自行調整參數設定；「資料庫管理系統客製開發」能客製化設計資料庫，並協助整合MES/Shopflow等生產系統，預留工廠智慧化升級彈性；而其在「自動化產線設計製造」可整合既有產線設備，同時提供自動化設備ODM設計製造服務。

宇瞻特別瞄準的重點檢測產業，包括面板產業、生技藥廠、半導體、隱形眼鏡、食品飲料等製造業。其中，針對面板產業鏈，宇瞻智動化整合輝度計、高階攝像頭、圖形產生器與自動化人機系統，能檢測各種不同尺寸與包括OLED、LCD、Mini LED、Micro LED等不同類型面板；針對面板產業鏈中的增亮膜、偏光板、導光板等各式光學材料，宇瞻亦皆能為其客製開發自動化檢測設備。對於生技藥業各類型、尺寸的容器，不論是外觀瑕疵、瓶內異物或液位高度，宇瞻智動化的設備已有多項實績順利達到客戶預期，快速有效的檢出瑕疵，並成功為藥廠減少逾五成的檢測人力。

豐富的經驗基礎下，宇瞻將自動化升級為智動化，強調智動化檢測，不但取得豐碩的成果，更為製造業業主降低人力與營運成本、智造升級。