聯準會（Fed）鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）18日表示，他考慮在Fed的9月例會中支持再升3碼（75個基點），此外他不認為美國通膨觸頂。

今年在Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的布拉德，周四接受《華爾街日報》專訪時被問到Fed接下來的利率動向時指出:「我傾向再調升75個基點，我們的經濟指標已有相當不錯的表現，通膨還是很高，我認為繼續調高政策利率進入限制性區域很合理。」

FOMC下次集會時間訂在9月20至21日，近來數據透露通膨壓力似有減退跡象，部分Fed官員的發言也在市場激起辯論，看Fed是否會放慢升息速度直到年底。 布拉德在訪談中表示，他不願說通膨已觸頂，年底前讓目標利率達到3.75％至4％，仍是Fed的重要任務，之後再考慮明年怎麼做。他認為物價壓力要回到Fed的2％目標，尚需18個月時間。