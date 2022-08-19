越南兄弟檔犯案用開山刀，其女友還辯稱是剁蒜頭用。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

越南兄弟檔犯案用斷裂球棒，阮男見到還辯稱是健身運動用。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

28、29歲越籍阮姓兄弟檔等4人以移工名義來台，組成討債集團在去年間於高雄岡山等地以球棒毆打等暴力討債方式，剝削同鄉的血汗錢牟利。移民署獲報後循線追查下，月前將阮姓兄弟檔逮捕，阮男見到遭查獲斷成兩半的球棒，還辯稱是健身用的。移民署經查集團不法所得現金約39萬元、金飾及名牌包包等貴重物品市值達30萬元，將阮姓兄弟檔等4人以妨害自由罪、傷害罪移送橋頭地方檢察署偵辦。

阮姓兄弟檔兩人以移工的名義來台，於去年8月時，被害人向以開山刀、球棒等工具威脅被害人還錢，被害人心生畏懼不敢跟兄弟檔連絡，躲在住處足不出戶，不料兄弟檔透過他人找到被害人住所，半夜時將他強押上車後載到岡山之眼點，逼迫還債並以球棒及鐵棍等器具毆打被害人，被害人不堪受虐才向朋友借錢還給他們。

移民署南區事務大隊科技偵查隊今年4月接獲通報，根據循線追查下，鎖定阮姓兄弟檔的住所，於7月間埋伏攻堅，當時正在休息的阮姓兄弟檔當場被查獲。

「這些刀是拿來剁蒜頭的，聞一下有蒜頭味！」女友為了幫阮姓男友脫罪，向移民署幹員辯稱這2把開山刀是用來「剁蒜頭」的；「這個怎麼斷了？」幹員在阮男車輛後車箱中找到斷掉的球棒，向阮男詢問，「球棒是運動健身用斷的！」阮男看著被自己敲壞的球棒，向幹員推託之詞，令幹員哭笑不得。

移民署幹員在阮男住所中查獲斷裂球棒、兩把開山刀及伸縮鐵棍等犯案用具外，更查扣不法所得現金約39萬元、金飾及名牌包包等貴重物品市值達30萬元，移民署依妨害自由罪、傷害罪將阮男等人移送法辦。